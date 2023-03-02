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Питерец.ру » Общество » 1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

«Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 года № 1769. Этот нормативно-правовой акт вносит изменения в Правила дорожного движения. (https://t.me/mediamvd/16931) Прежде всего они касаются использования электросамокатов и другой подобной техники, а также вводят новые дорожные знаки.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средств индивидуальной мобильности. К ним относятся транспортные средства, имеющее одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Дети до семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. В возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. С 14 лет на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться по правому краю проезжей части.

Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам. Исходя из этого пользователи средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

(https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/1-marta-vstupili-v-silu-izmeneniya-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/)Ознакомиться с изменениями более подробно можно с помощью справочно-правовых систем.

Источник: ГУ МВД
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