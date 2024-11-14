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Питерец.ру » Общество » Инцидентов с самокатами стало меньше

Инцидентов с самокатами стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какова ситуация с авариями на электросамокатах в СПб?

Проблемы, связанные с электросамокатами, вызвали резонанс в обществе, что обернулось введением ряда ограничений в данной сфере. Однако это дало определенный положительный эффект.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стало меньше аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. За 9 месяцев текущего года зафиксирован 171 такой случай.

Годом ранее за аналогичный период их было 170. Конечно, говорить о каком-либо серьезном снижении не приходится. Однако на этот раз не было ни одного летального исхода, а в 2023-м было 4 смертельных ДТП.

Так что уровень безопасности для СИМ стал заметно выше. Свою роль здесь сыграли школы вождения, лекции и социальная реклама. Также следует отметить запрет на электросамокаты в историческом центре города.

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