В трех районах Петербурга планируется ограничение дорожного движение

В Василеостровском районе

С 23 по 24 мая в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по набережной Макарова от 2-3-й линий В.О. до Биржевого моста, включая перекрестки, с закрытием движения по набережной Макарова в направлении от 2-3-й линий В.О. к 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О., включая перекресток с Малым проспектом В.О.

В Красногвардейском районе

С 24 мая (06:00) по 27 мая (05:00) в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта

по съездам с Пискаревского проспекта на внутреннее кольцо КАД,

по съезду с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Ленинградской области.

Объезд: Муринская дорога, улица Руставели.

В Приморском районе

С 23 по 26 мая в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.