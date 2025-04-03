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Питерец.ру » Общество » В Петербурге зафиксирован рост цен на корюшку

В Петербурге зафиксирован рост цен на корюшку

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
fontanka.ru
Жители СПб заметили значительное увеличение стоимости популярной рыбки – корюшки

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге наблюдается рост цен на корюшку – один из самых любимых горожанами деликатесов. Стоимость этой рыбки увеличилась по сравнению с предыдущими периодами и превысила 1 тыс. руб.

Жители города уже успели заметить изменения в ценах. Некоторые из них выражают обеспокоенность по поводу доступности традиционного лакомства. Представители рыбодобывающих компаний и власти города пока не комментировали ситуацию официально. Однако аналитики предполагают, что ситуация может быть временной и зависит от ряда экономических факторов.

Корюшка традиционно пользуется большим спросом в Петербурге, особенно в период ее активного вылова. Рост цен на этот продукт может стать предметом обсуждения на уровне городских властей и повлиять на меры поддержки местных производителей.

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