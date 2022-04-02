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Питерец.ру » Экономика » Договорились по корюшке

Договорились по корюшке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге начнут продавать недорогую корюшку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице решился вопрос по продаже корюшки. Стоимость этой рыба была слишком высокой. Причиной тому стали условия, в которых оказались рыболовы. Они были вынуждены платить аренду за год, при этом торговали корюшкой только в период интенсивного лова. Это и привело к повышению цен.

Теперь, благодаря решению властей, ситуация изменилась. Некоторые предприятия, занимающиеся рыбной ловлей, получат возможность размещать свои палатки во время ярмарок. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы.

Арендная плата и стоимость корюшки станут фиксированными. Эти моменты будут отражены в документе. Так что люди смогут покупать корюшку по невысокой цене. Стоимость рыбы составит 350 руб. первые покупки можно будет сделать в конце апреля.

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