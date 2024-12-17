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Питерец.ру » Экономика » Общепит набрал высокие обороты

Общепит набрал высокие обороты

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В сфере общепита СПб наблюдается существенный рост

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается серьезный рост в сфере общественного питания. Суммарный оборот предприятий данной отрасли вырос на 34%. Об этом сообщили представители Смольного.

Власти объясняют данное явление объективными факторами. Прежде всего, увеличилась потребительская активность жителей СПб. Также значительно вырос турпоток, что и привело к росту общепита.

В 2024 году в городе на Неве побывало более 11 млн. туристов. Естественно, эти люди тратили деньги в кафе и ресторанах Петербурга, так что выручка данных заведений оказалась выше. 

Аналитики считают, что положительная динамика оборота общепита может продолжиться и в 2025 году. Но многое будет зависеть от активности местных жителей и приезжих.     

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