Корюшка может стать объектом культурного наследия СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Виталий Милонов выступил с предложением признать корюшку объектом культурного наследия СПб. По его мнению, эта маленькая рыбка является важной частью местной культуры и традиций.

Милонов отметил, что корюшка имеет особое значение для жителей Петербурга и является символом города. Он предложил включить ее в список объектов культурного наследия, чтобы сохранить память о ней для будущих поколений.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые поддержали идею Милонова, считая ее интересной и оригинальной. Другие же уверены, что корюшка не заслуживает такого статуса.

Как бы то ни было, предложение Милонова стало поводом для обсуждения роли корюшки в культуре Петербурга. Возможно, оно приведет к дальнейшим инициативам по сохранению этого символа города.