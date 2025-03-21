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Питерец.ру » Общество » 27 марта днем на 45 минут разведут Ладожский мост

27 марта днем на 45 минут разведут Ладожский мост

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 27 марта 2025 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15:00 до 15:45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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