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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведут Ладожский мост

В Ленобласти разведут Ладожский мост

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102
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 2 июня 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В целях проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» в период с 10:00 до 10:45 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производиться при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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