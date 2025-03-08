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Питерец.ру » Общество » Электросамокаты возвращаются на улицы Петербурга

Электросамокаты возвращаются на улицы Петербурга

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Электросамокаты вновь можно будет арендовать в Северной столице

«Питерец.ру» сообщает, что после некоторого перерыва электросамокаты вновь становятся доступны для аренды в Петербурге. Жители и гости города могут воспользоваться этими удобными транспортными средствами. Прокат будет работать при сухой погоде и температуре от +1.

Можно сказать, что со второй попытки электросамокаты заработали в Северной столице. Ранее власти города запрещали прокатчикам использовать эти транспортные средства из-за ряда происшествий. Однако после устранения нарушений запрет был снят.

Стоит отметить, что прокат электросамокатов регулируется городскими властями. Вводятся ограничения по скорости и зонам использования. Это должно обеспечить безопасность пешеходов и самих пользователей.

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