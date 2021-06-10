Электросамокатам сказали «нет»

Власти Северной столицы наконец сделали то, что должны были предпринять давно. Транспортный комитет Петербурга ввел запрет на электросамокаты на центральных улицах. Теперь на Невском и Адмиралтейском пр., Дворцовой и Сенатской пл., ул. Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской, а также на Английской и Дворцовой наб. кататься на таких самокатах нельзя.

На улицах, находящихся рядом с этими территориями, электросамокатами пользоваться можно. Но скорость движения не должна быть больше 10 км/ч. Там находится большой поток туристов, поэтому нужно исключить вероятность несчастных случаев, сведя потенциальные опасности к минимуму. Соответствующее соглашение было подписано с сервисами, занимающимися прокатами электросамокатов.

Естественно, новые требования не очень нравятся этим компаниям. Некоторые игроки были вынуждены уйти с рынка. Например, сервисы Whoosh, Red Wheels и другие приостановили свою деятельность в Северной столице. Mangoo и Busyfly столкнулись с более серьезными проблемами, поскольку их обвинили в оказании небезопасных услуг.

«Питерец.ру» отмечает, что власти Петербурга отреагировали достаточно оперативно. Они внесли необходимые коррективы, чтобы обеспечить безопасность. Откладывать решение в долгий ящик, как это обычно делается, в Транспортном комитете не стали.