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Питерец.ру » Общество » Электросамокатам сказали «нет»

Электросамокатам сказали «нет»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Власти Петербурга ввели ограничения для эклектросамокатов

Власти Северной столицы наконец сделали то, что должны были предпринять давно. Транспортный комитет Петербурга ввел запрет на электросамокаты на центральных улицах. Теперь на Невском и Адмиралтейском пр., Дворцовой и Сенатской пл., ул. Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской, а также на Английской и Дворцовой наб. кататься на таких самокатах нельзя.

На улицах, находящихся рядом с этими территориями, электросамокатами пользоваться можно. Но скорость движения не должна быть больше 10 км/ч. Там находится большой поток туристов, поэтому нужно исключить вероятность несчастных случаев, сведя потенциальные опасности к минимуму. Соответствующее соглашение было подписано с сервисами, занимающимися прокатами электросамокатов.

Естественно, новые требования не очень нравятся этим компаниям. Некоторые игроки были вынуждены уйти с рынка. Например, сервисы Whoosh, Red Wheels и другие приостановили свою деятельность в Северной столице. Mangoo и Busyfly столкнулись с более серьезными проблемами, поскольку их обвинили в оказании небезопасных услуг.

«Питерец.ру» отмечает, что власти Петербурга отреагировали достаточно оперативно. Они внесли необходимые коррективы, чтобы обеспечить безопасность. Откладывать решение в долгий ящик, как это обычно делается, в Транспортном комитете не стали.

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