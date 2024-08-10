Почему запрещают самокаты?

Тема электросамокатов продолжает оставаться одной из самых злободневных. Этому виду транспорта уделяется большое внимание. В частности, вводят различные ограничения. Например, самокатчикам запретили парковаться в центре Петербурга.

О причинах данного ограничения рассказал вице-губернатор Поляков. По словам чиновника, центр города должен оставаться пешеходным и комфортным для туристов. Кроме того, парковки там запрещены по причине узких тротуаров.

«Питерец.ру» напоминает, что власти СПб ограничили передвижения самокатчиков в 4 центральных районах города. Там запрещено парковать средства индивидуальной мобильности, к которым также относятся гироскутеры и моноколеса.

Однако на границах с центром Петербурга данное ограничение не действует. Там специально создано 44 парковки, где люди могут оставлять свои электросамокаты.