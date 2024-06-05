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Питерец.ру » Общество » Электросамокаты временно исчезнут

Электросамокаты временно исчезнут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Экономический форум пройдет без электросамокатов

«Питерец.ру» сообщает, что во время ПМЭФ город будет очищен от электросамокатов. Их временно уберут с улиц 6 р-нов СПб. Данный запрет введен для повышения общественной безопасности. Эти ограничения будут действовать с 5 по 8 июня.

Под временный запрет также попадают гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электрические скейтборды и электровелосипеды. Ограничения коснутся и компаний, занимающихся прокатом электросамокатов. Это распространяется на Центральный, Петроградский, Адмиралтейский, Московский, Пушкинский р-ны и Васильевский остров.

Городские власти делают все возможное, чтобы обеспечить необходимые условия для проведения форума. После окончания данного мероприятия все вернется в свое русло.

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