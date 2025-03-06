Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта

«Питерец.ру» сообщает, что жителей и гостей Петербурга предупредили о появлении мошеннических сайтов, предлагающих доставку цветов на 8 Марта. Таким способом злоумышленники пытаются обмануть доверчивых граждан и похитить их деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, горожанам рекомендуют проверять надежность сайтов, заказывать цветы только в проверенных магазинах и внимательно изучать условия доставки и оплаты. Также необходимо обращать внимание на стоимость цветов – слишком низкая цена может быть признаком мошенничества.

Тем, кто все же стал жертвой мошенников, лучше обратиться в полицию и сообщить о случившемся. Важно сохранять бдительность и осторожность, чтобы не стать жертвой злоумышленников.