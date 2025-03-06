ента новостей

15:14
Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта
15:03
С 8 марта в трех районах Петербурга закроют движение транспорта
14:47
В Ленинградской области создан Морской совет
13:16
Выставка «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»
13:12
В Сосново задержали наркоплантатора
11:01
На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку
10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
10:29
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Димитрова
10:22
Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко
10:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
09:57
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Морской набережной
08:04
В Петербурге модернизируют лифтовое хозяйство
08:03
Время собирать клюкву!
02:48
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после двух ничьих в 7-м и 8-м турах «Аэрофлот Опен – 2025» набрал 6 очков, на пол-очка больше – только у Яна Непомнящего
19:44
В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»
19:33
В городе-побратиме Санкт-Петербурга - Мариуполе росгвардейцы навестили 105-летнего участника советской-финской и Великой Отечественной войн
18:42
СКА удалось победить ЦСКА в овертайме: автором решающей шайбы стал защитник Никишин
12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
12:23
В Петербурге создали алкозамки для безопасности на дорогах
12:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Маршала Жукова
11:58
В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН
11:37
Полицейские поймали 17-летнюю карманницу из Тосно
10:41
Администратор в сауне на Межевом канале устроил поножовщину
09:48
В Гатчине мужчина выстрелил из пневматики по балкону соседа
09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
09:35
Стрелка на Кронверкском проспекте обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле
08:34
Песков: приостановка военной помощи от США может подтолкнуть Украину к переговорам
08:23
Каждый пятый петербуржец боится увольнения
08:02
Финграмотность и самозащита: жители Петербурга устанавливают все больше самозапретов на кредиты
02:43
Петербургский гроссмейстер Гоганов после победы над Садвани в 6-м туре «Аэрофлот Опен» набрал 5 очков и входит в шестёрку лидеров вместе с Непомнящим, Раппортом, Ниманном, Акопяном и Есипенко
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта

Появились фейковые сайты с цветами на 8 Марта

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Жителей и гостей СПб предупредили о появлении мошеннических сайтов с доставкой цветов на 8 Марта

«Питерец.ру» сообщает, что жителей и гостей Петербурга предупредили о появлении мошеннических сайтов, предлагающих доставку цветов на 8 Марта. Таким способом злоумышленники пытаются обмануть доверчивых граждан и похитить их деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, горожанам рекомендуют проверять надежность сайтов, заказывать цветы только в проверенных магазинах и внимательно изучать условия доставки и оплаты. Также необходимо обращать внимание на стоимость цветов – слишком низкая цена может быть признаком мошенничества.

Тем, кто все же стал жертвой мошенников, лучше обратиться в полицию и сообщить о случившемся. Важно сохранять бдительность и осторожность, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-01-2024, 14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
21-12-2023, 09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
20-01-2025, 11:07
Новая схема мошенничества: как не стать жертвой злоумышленников
17-02-2025, 09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
22-11-2023, 10:43
Пожилой житель Петроградки перевел мошенникам почти 10,5 млн рублей
28-12-2023, 10:52
В Кировском районе пенсионерка отдала телефонным аферистам более 11 млн рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:01
На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку
Сегодня, 10:34
В ДТП на Ленинском проспекте пострадала 15-летняя пассажирка «Хендай Солярис»
Вчера, 12:31
На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика
Вчера, 09:40
В Ленобласти пенсионер на иномарке погиб в ДТП с грузовиком
Наверх