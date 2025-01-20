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Питерец.ру » Общество » Новая схема мошенничества: как не стать жертвой злоумышленников

Новая схема мошенничества: как не стать жертвой злоумышленников

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rbc.ru
Выявлена новая схема мошенничества, связанная с голосованием и QR-кодами

«Питерец.ру» отмечает, что в современном мире появляются новые угрозы. Одна из них – схема мошенничества, связанная с голосованием и QR-кодами.

Злоумышленники отправляют гражданам сообщения, в которых приглашают их принять участие в онлайн-голосовании. При этом для подтверждения личности требуется ввести персональные данные или перейти по QR-коду. Это может быть номер телефона, электронная почта, имя пользователя или пароль от государственного портала или социальной сети.

Также мошенники размещают в подъездах объявления, которые приглашают людей в чат дома. Чтобы присоединиться к нему, нужно отсканировать QR-код. Однако он ведет на поддельный сайт, где просят ввести личные данные. Если человек заполняет форму, он передает мошенникам доступ к своему аккаунту.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, всегда проверяйте, что сайт или приложение, на котором вы вводите свои данные, является официальным. Во-вторых, не переходите по ссылкам, которые вы получили в сообщениях от незнакомых людей. В-третьих, не вводите свои данные на сайтах, которые выглядят подозрительно или не вызывают доверия.

Если вы получили сообщение о голосовании или приглашении в чат, но не уверены в его подлинности, лучше всего обратиться в службу поддержки или к специалистам по информационной безопасности. Они помогут вам определить, является ли сообщение подлинным, и дадут рекомендации по защите от мошенников.

Не доверяйте подозрительным сообщениям и всегда проверяйте информацию, прежде чем вводить свои данные.

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