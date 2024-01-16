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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей

Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая жительница Выборгского района Ленинградской области перевела мошенникам 1,2 млн рублей

16 января к полицейским обратилась 74-летняя жительница города Выборг, ставшая жертвой телефонного мошенничества. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что около месяца назад злоумышленники, представившись сотрудниками Центрального Банка России, убедили её в том, что с ее счета пытаются похитить сбережения. Поверив в уязвимость, женщина перевела около 1,2 млн рублей на счета, указанные телефонными собеседниками.

Как выяснилось, звонившие использовали схему "Ваш счет под угрозой". Они убеждали пенсионерку в том, что ее сбережения находятся в опасности и необходимо срочно принять меры для их защиты. В результате женщина выполнила все указания мошенников и перевела свои деньги на их счета.

Подобные случаи телефонного мошенничества, к сожалению, не редкость. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть доверчивых граждан и завладеть их деньгами. В данном случае пенсионерка стала жертвой мошенников из-за того, что поверила в их ложь и не проявила должной бдительности.

Чтобы защитить себя от подобных мошеннических действий, необходимо соблюдать следующие правила:

- Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

- Если вы все же ответили на звонок и вам представляются сотрудниками банка или другой организации, не спешите верить им на слово.

- Попросите собеседника назвать свое имя, должность и попросите его предоставить служебное удостоверение.

- Не сообщайте конфиденциальные данные, такие как номер карты, пин-код или код подтверждения, по телефону.

- Если вы сомневаетесь в подлинности звонка, позвоните в банк или другую организацию, от имени которой вам звонят, и уточните информацию.

Помните, что мошенники используют различные методы, чтобы обмануть доверчивых граждан. Будьте бдительны и не позволяйте им завладеть вашими деньгами.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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