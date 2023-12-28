В Кировском районе пенсионерка отдала телефонным аферистам более 11 млн рублей

Накануне днем, 27 декабря 2023 года около 15 часов 40 минут в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга обратилась 82-летняя женщина, ставшая жертвой мошенничества, укравшего у нее накопления на сумму более 11 миллионов рублей.

По словам пенсионерки, в период с апреля по 30 мая 2023 года ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Московской арбитражной комиссии.

Мошенник сообщил женщине, что имеет право на получение выплаты за погибшего в армии сына. Чтобы получить компенсацию, ей нужно было перевести деньги на "безопасный" счет.

Пенсионерка, поверив словам злоумышленника, перевела на указанный счет 4 037 000 рублей. Кроме того, в этот же период к ней в квартиру явился мужчина, назвавшийся выездным кассиром. Представитель "Московской арбитражной комиссии" забрал у потерпевшей накопления в размере 7 098 260 рублей, пообещав, что это ускорит процедуру получения компенсации.

В общей сложности мошенникам удалось похитить у женщины 11 135 260 рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.

Чтобы защитить себя от подобных мошеннических схем, полиция советует гражданам быть бдительными и не доверять незнакомым людям, звонящим по телефону или приходящим домой. Не следует переводить деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных органов или финансовых учреждений. Необходимо проверять достоверность информации, полученной по телефону, на официальных сайтах организаций или в официальных источниках информации. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию. Быстрая реакция может помочь правоохранительным органам задержать злоумышленников и вернуть похищенные средства.