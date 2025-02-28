Апатия: как распознать и что с ней делать

«Питерец.ру» сообщает, что психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал о проблеме апатии. Специалист поделился, как распознать это состояние, и что делать в данном случае.

По его словам, при апатии может теряться интерес к хобби, работе, общению с друзьями и близкими. Также наблюдается снижение энергии и мотивации, возникает сонливость или бессонница, потеря аппетита или переедание, чувство пустоты и безразличия. Заметив у себя или близких эти признаки, важно обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причинах апатии и подобрать подходящее лечение.

По словам доктора, апатия может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем, поэтому не стоит игнорировать ее симптомы. Важно заботиться о своем психическом состоянии и обращаться за помощью, если возникли трудности.