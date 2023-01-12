Что делать с постновогодней депрессией

Психологи отмечают, что после новогодних праздников некоторые люди сталкиваются с депрессией. Причем в большинстве случаев это не клиническое расстройство, а состояние апатии и разочарования.

Почему возникают такие ощущения? Они присущи тем, кто на протяжении года отказывал себе в нормальном отдыхе. Но потом не смог «перезарядить батарейки» в период новогодних каникул.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо регулярно восполнять силы. Нужно планировать отпуск, а также чередовать периоды активности с отдыхом. Большим помощником в этом вопросе станет хобби. Занимаясь тем, что нравится, человек получает порцию эндорфина, которая помогает ему поддерживать работоспособность.

«Питерец.ру» отмечает, что эндорфины подавляют неприятные ощущения. Эти гормоны дают чувство благополучия.