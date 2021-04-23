В Петербурге расскажут, как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми

24 апреля в 14:00 в группе «Вконтакте» молодежного коворкинга «ЛЕГКО» пройдет онлайн-лекция «Как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми».

Спикером выступит Регина Гатина, практикующий психолог, который работает в направлениях: гештальт-терапия, индивидуальная психология А. Адлера, когнитивно-поведенческая терапия, коучинг, экзистенциальная психотерапия.

Участники встречи узнают про эмоциональную устойчивость, умение слышать друг друга и личные границы.

Ссылка на эфир будет выслана всем зарегистрированным перед началом трансляции. Ссылка на регистрацию: http://xn--c1abd1au.xn--p1ai/events/mudrayasubbota-s-reginoy-gatinoy-onlayn

«Многим из нас общение с людьми, особенно с близкими, дается нелегко. Почему иногда мы с трудом поддерживаем даже самую обычную бытовую беседу? Что мешает нам говорить легко и свободно, почему это умение так важно? Попробуем разобраться вместе со спикером», – рассказал администратор «ЛЕГКО» Илья Домнин.