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Питерец.ру » Общество » Что с потерей обоняния?

Что с потерей обоняния?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалист высказался о симптомах ковида и потере обоняния

Глава центра ДНКОМ Андрей Исаев рассказал о ситуации с потерей обоняния. По словам специалиста, это состояние не является главным симптомом коронавируса. У ковидных больных потеря обоняния наблюдается только через 10 дней. Однако при штамме «дельта» потеря обоняния вообще происходит редко. При этом число пациентов постоянно увеличивается.

Исаев подчеркнул, что симптомы ковида очень сложно распознать, поскольку они напоминают происходящее при гриппе. У больного наблюдается повышенная температура, болит голова, присутствует насморк и кашель. В такой ситуации единственной возможностью определить, болен человек или нет, становится ПЦР-тест.

«Питерец.ру» отмечает, что раньше потеря обоняния считалась одним из главных симптомов ковида. Теперь ситуация изменилась, и это заметно усложняет дело. Вирус меняется, становится гораздо сложнее.

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