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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Как распознать недостаток витаминов в организме домашнего животного

Как распознать недостаток витаминов в организме домашнего животного

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Многие владельцы питомцев интересуются вопросом относительно того, как распознать недостаток витаминов в организме домашнего животного. Предоставим несколько рекомендаций по этому поводу.

Забота о здоровье домашних животных предусматривает не только правильное питание. Крайне важно, чтобы питомец получал достаточное количество витаминов. Их недостаток может негативно повлиять на общее состояние и иммунитет вашего животного. Именно поэтому владельцы питомцев должны серьезно отнестись к этому моменту.

При необходимости купить качественные витамины для домашних животных вы можете на сайте. Интернет-магазин «Бетховен» предоставляет широкий ассортимент зоотоваров. Здесь предлагается качественная продукция по доступным ценам. Также есть возможность не только онлайн-покупок, но и посещения офлайн-магазинов в Москве и многих других городах России.

Как распознать недостаток витаминов

Об этом вам расскажут такие признаки:

  • Изменения в поведении. Отсутствие энергии, апатия или, наоборот, повышенная возбудимость могут быть признаками дефицита витаминов.
  • Проблемы с шерстью и кожей. Матовая шерсть, зуд, перхоть или облысение часто указывают на нехватку определенных полезных веществ в организме животного.
  • Проблемы с пищеварением. Рвота, поносы или запоры могут стать следствием недостатка витаминов.
  • Изменения в весе. Потеря и набор веса без видимых причин часто связаны с дисбалансом витаминов.
  • Ухудшение зрения. Проблемы со зрением могут указывать на дефицит определенных витаминов.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, стоит подумать о посещении ветеринара. Специалист посоветует вам эффективный витаминный комплекс, если в этом будет необходимость. Предварительно он проведет тщательное обследование.

Как восполнить недостаток витаминов

Пересмотрите рацион питания домашнего питомца и включите в него продукты, богатые разными витаминами. Например, витамин А содержится в моркови, Е – в орехах. Еще рекомендуется использовать витаминные комплексы, предназначенные для конкретных животных.

Перед внесением изменений в рацион питания питомца или применением витаминных добавок обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Он сможет определить дефицит конкретных витаминов и порекомендует подходящие средства. Соблюдайте рекомендуемые дозировки при использовании витаминных добавок, чтобы избежать избытка, что тоже может негативно сказаться на здоровье питомца. Для синтеза витамина D у животных важно, чтобы они имели доступ к солнечному свету. Почаще гуляйте с ними на улице.

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