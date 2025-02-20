Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на премьеру документального фильма и встречу с Героем

27 февраля в 17:00 в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" состоится презентация документального фильма «ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ. Николай Евтух | 25 лет подвигу Героя». По окончании фильма зрителей ждет встреча с его главным героем.

В год празднования 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества Санкт-Петербургская общественная организация "Союз ветеранов подразделений специального назначения органов правопорядка и безопасности "Тайфун" совместно с Молодёжным общественным движением «СТЕРХИ» реализуют цикл мероприятий, направленных на увековечивание памяти о погибших военнослужащих и прославление подвига Героев – сыновей, внуков и правнуков победителей, которые являются достойным примером для каждого.

Документальный фильм «ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ. Николай Евтух | 25 лет подвигу Героя», посвящённый майору юстиции запаса отряда специального назначения «Тайфун» ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветерану боевых действий, кавалеру Орденов Мужества, Александра Невского, награжденного медалями «За Отвагу», «Суворова» Николаю Николаевичу Евтуху, это ещё одно напоминание о стойкости офицерского духа, вере в себя и в мечту. 8 марта 2000 года во время боёв у села Комсомольское в Чеченской Республике майор Николай Евтух получил ранение, которое привело к инвалидности.

Вход на кинопоказ свободный.

Программа мероприятия:

16:30 - сбор гостей;

17:00 - официальная часть;

17:10 - презентация документального фильма;

17:50 - открытый диалог с Николаем Евтухом.