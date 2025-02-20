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Питерец.ру » Общество » Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил жителю блокадного Ленинграда юбилейную медаль

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил жителю блокадного Ленинграда юбилейную медаль

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил жителю блокадного Ленинграда юбилейную медаль

В Санкт-Петербурге в соответствии с Указом Президента Российской Федерации командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителю блокадного Ленинграда, ветерану петербургского батальона Росгвардии по охране важных государственных объектов, майору медицинской службы в отставке Виктору Осиповичу Ковалеву.

«Сегодня военнослужащие и сотрудники Росгвардии, как и их деды и прадеды, также успешно ведут борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции», - отметил генерал-лейтенант Сергей Бураков. «Победа будет за нами», - ответил Виктор Осипович Ковалев.

Ковалев Виктор Осипович 5-летним ребенком встретил войну в Ленинграде и провел все блокадные годы в городе. После окончания медицинского училища служил во внутренних войсках, обеспечивая охрану важного государственного объекта, дослужился до начальника медицинской службы бригады, после увольнения в запас продолжил работать врачом еще 18 лет.
С награждением ветерана поздравил ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии, исполнив для него всенародно любимые песни военных лет.
 

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