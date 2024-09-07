Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, военнослужащим вручены медали Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», Луки Крымского.

Также генерал-лейтенант Сергей Бураков наградил ведомственными медалями «За проявленную доблесть» III степени и «За заслуги в укреплении правопорядка» росгвардейцев, отличившихся при обеспечении безопасности международных, массовых, общественных, спортивных и иных мероприятий в Санкт-Петербурге.