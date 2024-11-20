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Питерец.ру » Общество » В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка

В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка

Сегодня в Санкт-Петербурге в ознаменование Дня ветерана войск правопорядка командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил награды ветеранам за активную помощь подразделениям в проведении специальной военной операции. 

«Ветераны Северо-Западного округа Росгвардии лично собрали и доставили подразделениям округа в районы проведения специальной военной операции 59 партий с гуманитарной помощью», - отметил генерал-лейтенант Сергей Бураков.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил ведомственные медали «За заслуги в труде»  Владимиру Гафту, Олегу Мухину, Николаю Струбалину, а также вручил благодарственные письма полковникам в отставке Виктору Борщёву и Геннадию Явнику. 

Также ветераны по видеоконференцсвязи приняли участие в заседании Совета ветеранов войск правопорядка, состоявшегося в Москве, и возложили цветы к мемориалу, увековечивающему память погибших сослуживцев.

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