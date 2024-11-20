В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка

Сегодня в Санкт-Петербурге в ознаменование Дня ветерана войск правопорядка командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил награды ветеранам за активную помощь подразделениям в проведении специальной военной операции.

«Ветераны Северо-Западного округа Росгвардии лично собрали и доставили подразделениям округа в районы проведения специальной военной операции 59 партий с гуманитарной помощью», - отметил генерал-лейтенант Сергей Бураков.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил ведомственные медали «За заслуги в труде» Владимиру Гафту, Олегу Мухину, Николаю Струбалину, а также вручил благодарственные письма полковникам в отставке Виктору Борщёву и Геннадию Явнику.

Также ветераны по видеоконференцсвязи приняли участие в заседании Совета ветеранов войск правопорядка, состоявшегося в Москве, и возложили цветы к мемориалу, увековечивающему память погибших сослуживцев.