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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии

В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии

Сегодня в Санкт-Петербурге в парке Интернационалистов командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков в честь Дня сил специального назначения Росгвардии возложил цветы к памятнику бойцам специальных подразделений Российской Федерации.

В мероприятии участвовали сотрудники, военнослужащие и ветераны подразделений специального назначения Росгвардии.

Генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил бойцам спецназа медали «Участнику специальной военной операции», а также знаки «Участник боевых действий». 

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