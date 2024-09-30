В Петербурге отметили День сил специального назначения Росгвардии

Сегодня в Санкт-Петербурге в парке Интернационалистов командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков в честь Дня сил специального назначения Росгвардии возложил цветы к памятнику бойцам специальных подразделений Российской Федерации.

В мероприятии участвовали сотрудники, военнослужащие и ветераны подразделений специального назначения Росгвардии.

Генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил бойцам спецназа медали «Участнику специальной военной операции», а также знаки «Участник боевых действий».