В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 10 росгвардейцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, Жукова и Луки Крымского.

Росгвардейцы задерживали пособников ВСУ, выявляли схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн, оказывали помощь раненым и пострадавшему населению, вели охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.