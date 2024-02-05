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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам

В Петербурге вручили госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
В Петербурге командующий СЗО Росгвардии вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО росгвардейцам

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 10 росгвардейцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями  Суворова, Жукова и Луки Крымского.
Росгвардейцы задерживали пособников ВСУ, выявляли схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн, оказывали помощь раненым и пострадавшему населению, вели охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.

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