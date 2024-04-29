Снять квартиру в праздники стало дороже

«Питерец.ру» сообщает, что в стране увеличилась стоимость посуточной аренды квартир на майские праздники. По сравнению с прошлогодним периодом она подорожала на 20%. Сейчас, чтобы снять квартиру, нужно в среднем отдать 5,6 тыс. руб., а раньше хватало 4,2 тыс. руб.

В Северной столице стоимость аренды поднялась на 9% и составляет 4,8 тыс. руб. В Москве она поднялась примерно на 15%. При этом самый большой рост наблюдается в Нижнем Новгороде, где цены поднялись на 30% и достигли отметки 5,9 тыс. руб. Что касается Сочи, то там стоимость, наоборот, снизилась на 2% – чтобы снять квартиру в сутки нужно заплатить 4 тыс. руб.

Однако, несмотря на повышение ставок, спрос на суточную аренду все равно вырос, причем до 40%. Лидерами по числу бронирований оказались СПб, Казань и Москва.