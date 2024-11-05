С первыми снегопадами справились

«Питерец.ру» отмечает, что в выходные в Северной столице были снегопады, в результате чего пришлось очищать город от выпавших осадков. Для борьбы со снегом привлекли 600 единиц спецтехники. Также было задействовано 700 дворников.

Коммунальщики обрабатывали автодороги и тротуары противогололедными реагентами. Главным было обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов. При этом мероприятия по очистке от снега и льда отличались в зависимости от района, поскольку погодные условия оказались разными.

Кое-где снег не остается надолго, потому там не приходится прилагать больших усилий по его уборке. В других же местах требуется задействовать уборочные машины, которые сметают снег специальными щетками.