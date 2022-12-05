Уборка улиц продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается уборка улиц. Коммунальные службы очищают их от выпавшего снега. Причем к этой работе приступили незамедлительно.

Например, в Кронштадте для этого задействовано 15 специальных машин и 40 дворников. Дороги и тротуары обрабатываются специальными противогололедными составами. Уборка снега также ведется на детских площадках и остановках.

В Центральном р-не тоже задействовали спецтехнику. В уборке принимают участие и дворники. В Выборгском р-не коммунальщики работают без выходных. Снег убирают и в других р-нах города.

В общем, коммунальщики Петербурга не дремлют и проявляют активность в уборке. Власти р-нов предпринимают необходимые усилия, чтобы справиться с ситуацией.