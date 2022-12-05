ента новостей

12:03
В Петербурге задержали 28-летнюю подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:59
В Ульяновки после пожара в квартире обнаружили обгоревшее тело мужчины
11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
11:42
Призывник сделал предложение девушке перед отправкой на службу в Ленобласть
11:40
В Колпинском районе задержали двоих грабителей
11:29
В Петербурге задержали несовершеннолетнего хулигана, распылившего газ в метро
09:15
Американцы за переговоры или их имитацию?
08:46
Петербуржцам не нужны смартфоны?
08:28
Уборка улиц продолжается
01:32
Франция и Англия вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре вслед за Аргентиной
21:01
В деревне Ретюнь на пожаре в квартире погиб человек
20:20
На пожаре в Архангельской области росгвардейцы спасли семью с ребёнком
13:12
В Никольском мошенники выманили у пенсионерки 1,7 миллиона рублей
12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
20:07
Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис
19:25
Петербург переходит на новую систему уборки дворов
19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18:26
В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса
18:21
На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав
18:12
Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах
14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины
14:43
В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов
09:56
Почему не хочется работать?
09:34
Развернули дополнительные койки
09:09
Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»
08:32
Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными
02:24
Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре
16:27
В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве
16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Уборка улиц продолжается

Уборка улиц продолжается

0
52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Коммунальщики продолжают очищать улицы от снега

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается уборка улиц. Коммунальные службы очищают их от выпавшего снега. Причем к этой работе приступили незамедлительно.

Например, в Кронштадте для этого задействовано 15 специальных машин и 40 дворников. Дороги и тротуары обрабатываются специальными противогололедными составами. Уборка снега также ведется на детских площадках и остановках.

В Центральном р-не тоже задействовали спецтехнику. В уборке принимают участие и дворники. В Выборгском р-не коммунальщики работают без выходных. Снег убирают и в других р-нах города.

В общем, коммунальщики Петербурга не дремлют и проявляют активность в уборке. Власти р-нов предпринимают необходимые усилия, чтобы справиться с ситуацией.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-01-2017, 09:02
Большая уборка снега
16-11-2016, 08:15
Уборка крыш продолжается
8-03-2019, 07:37
Снова уборка снега
5-02-2018, 08:35
Борьба со снегом
1-04-2019, 08:44
Апрельская уборка
21-01-2019, 08:18
Рекордный вывоз снега

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
17
Сегодня, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
0
185
Вчера, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
145
Вчера, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
0
239
2-12-2022, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
Наверх