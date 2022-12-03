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Питерец.ру » Общество » Петербург переходит на новую систему уборки дворов

Петербург переходит на новую систему уборки дворов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В ходе рабочего объезда Петродворцового района губернатор Александр Беглов осмотрел снегоуборочную технику

В ходе рабочего объезда Петродворцового района губернатор Александр Беглов осмотрел снегоуборочную технику и оценил готовность коммунальных служб к уборке снега.

«Раньше уборкой занимались частные организации по государственным и муниципальным контрактам. Но подрядчики часто экономили на закупке техники, на заработной плате, на спецодежде. Теперь уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займёт от полутора до двух лет», – сказал губернатор.

В Жилищном агентстве Петродворцового района полный переход на уборку дворов запланирован с апреля 2023 года. Но уже с 1 января ГУЖА будет убирать внутриквартальные территории площадью 1 млн 950 тыс кв. метров.

Глава Северной столицы отметил, что для города важно создать максимально комфортные условия труда и обеспечить достойную заработную плату для работников, которые занимаются уборкой. Персонал будет обеспечен удобной спецодеждой - зимней и летней. Для них будут организованы пункты обогрева с необходимыми бытовыми условиями.

Ремонт помещений для размещения техники и персонала Жилищного агентства Петродворцового района будет выполнен в 2023 году.

Зарплата трактористов-механизаторов будет от 70 тысяч рублей, рабочих ручного труда – от 40 тысяч. Кроме того, городские власти прорабатывают вопрос о введении коэффициента трудового стажа для этих категорий сотрудников. Имеющие опыт работы в отрасли будут получать дополнительную надбавку к зарплате.

«Мы создаем комфортные условия для работников, стараемся максимально облегчить труд этих людей – малой механизацией с дополнительным оборудованием, другими техническими средствами. Самая главная задача – получить качественную уборку», – подчеркнул губернатор.

На начало декабря в ГУЖА Петродворцового района полностью сформирован необходимый штат рабочих для уборки внутриквартальных территорий, поставлена уборочная спецтехника, в том числе тракторы, навесное и прицепное оборудование и средства малой механизации. Сформирован запас противогололёдных материалов: закуплено 80 тонн соли и 160 тонн песка.

Губернатор осмотрел стационарный снегоприёмный пункт «Водоканала» на Гостилицком шоссе. Он может принимать 17 грузовиков в час – порядка 50 тысяч кубометров снега за сезон. Пункт работает в штатном режиме. С середины ноября он принял 286 кубометров снежных масс. Бытовые условия позволяют сотрудникам нести вахту круглосуточно.

В этом году в Петербурге было открыто девять новых пунктов временного складирования снега в дополнение к восьми существующим. В 2023 году планируется открыть ещё две площадки - на улицах Руставели и Софийской. Площадка на Обводном канале будет реконструирована в снегоплавильный пункт.

Также Александр Беглов ознакомился с работой склада с противогололёдными материалами. Здесь хранится двухмесячный запас материалов. Территория в случае необходимости может быть использована как дополнительная площадка временного складирования снега.

Всего в этом сезоне снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга уже приняли более 1000 кубометров снега.

Источник: Администрация Петербурга
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