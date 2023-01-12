Депутаты ознакомились с ходом реформы системы уборки в Санкт-Петербурге

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор СПб Анатолий Повелий, депутаты петербургского парламента Александр Ходосок, Владимир Носов, председатель Жилищного комитета Олег Зотов ознакомились с ситуацией в сфере зимней уборки территорий в жилом комплексе «Юнтолово».
Спикер парламента отметил, что по опыту прошлых лет городские власти полностью изменили подход к очистке улиц и дворов от снега.
Он также подчеркнул важность оборудования служебного жилья и подсобных помещений для создания комфортных условий работникам.
Отметим, этой зимой на улицы города выведено более 1180 единиц уборочной техники. С 1 января работы по новой системе начались в Кировском, Красногвардейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Колпинском, Пушкинском, Василеостровском и Приморском районах. Комплекс мероприятий реформы был рассчитан на 10 месяцев активной работы: начиная от закупки уборочной техники и специального оборудования, внесения изменений в уставы районных жилищных агентств и заканчивая информационной кампанией по привлечению дворников и механизаторов с последующим их приемом на работу.