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Питерец.ру » Общество » Депутаты ознакомились с ходом реформы системы уборки в Санкт-Петербурге

Депутаты ознакомились с ходом реформы системы уборки в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты ознакомились с ходом реформы системы уборки в Санкт-Петербурге

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор СПб Анатолий Повелий, депутаты петербургского парламента Александр Ходосок, Владимир Носов, председатель Жилищного комитета Олег Зотов ознакомились с ситуацией в сфере зимней уборки территорий в жилом комплексе «Юнтолово».

Спикер парламента отметил, что по опыту прошлых лет городские власти полностью изменили подход к очистке улиц и дворов от снега.

– Нехватка техники и работников в прошлом не позволяла нам полностью соблюдать технологический процесс. Законодательное Собрание в ходе работы над бюджетом предусмотрело необходимые средства, Правительство города назначило достойную зарплату для механизаторов, и теперь их количества вполне хватает для уборки всех городских территорий. Повышены и оклады работников ручного труда, но полный штат пока не набран. В целом реформа идет успешно и в течение полугода будет завершена. Мы берем на себя депутатский контроль процесса. Постоянной комиссии по городскому хозяйству Александра Владимировича Ходоска поручено вести мониторинг ситуации, доводить до жителей информацию о качестве уборки, осуществляемой городскими службами и подрядными организациями, – сказал Александр Бельский.

Он также подчеркнул важность оборудования служебного жилья и подсобных помещений для создания комфортных условий работникам.

Отметим, этой зимой на улицы города выведено более 1180 единиц уборочной техники. С 1 января работы по новой системе начались в Кировском, Красногвардейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Колпинском, Пушкинском, Василеостровском и Приморском районах.  Комплекс мероприятий реформы был рассчитан на 10 месяцев активной работы: начиная от закупки уборочной техники и специального оборудования, внесения изменений в уставы районных жилищных агентств и заканчивая информационной кампанией по привлечению дворников и механизаторов с последующим их приемом на работу.

Источник: ЗАКС
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