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Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Администрация Петербурга
Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях

В ходе рабочего объезда Выборгского района губернатор Александр Беглов проверил готовность уборочной техники к зиме на одной из производственных баз районного жилищного агентства (ул. Есенина, д.7)

Александр Беглов отметил, что предстоящей зимой город переходит на новую систему уборки снега во дворах. «Уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займет около полутора лет», - сказал губернатор.

В рамках перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий город закупил 1186 единиц техники российского и белорусского производства, а также более 400 единиц навесного оборудования. Это самая масштабная закупка коммунальной техники в современной истории Петербурга.

Город берет на себя формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой. Также будут улучшены условия труда механизаторов, специалистов ручного труда. «У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха», - сказал губернатор.

Зимняя техника в жилищное агентство Выборгского района поставлена в полном объеме - 70 тракторов разного вида, 16 минипогрузчиков, 11 единиц прицепного оборудования.

Для уборки внутриквартальных территорий получены также средства малой механизации - 40 мотоблоков марки Нева со сменным навесным оборудованием и 120 единиц - роторы, щетки.

Источник: Администрация Петербурга
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