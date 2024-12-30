ента новостей

14:31
Волейбольный «Зенит» в Новосибирске одержал победу над «Локомотивом» на тай-брейке, Бабкевич набрал в этом матче 17 очков
10:21
«Новогодняя почта» пользуется высоким спросом
09:44
Технопарк СПб стал лучшим оператором
09:18
В СПб модернизируют систему здравоохранения
08:37
Сколько уйдет на ВСМ из СПб в Москву?
23:43
Если «СКА-Нева» завершила календарный год победой по буллитам над «Тамбовом», то лидирующее в чемпионате ВХЛ петербургское «Динамо» проиграло тому же сопернику – 1:2
23:18
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук занимает 17-е место после 8-го тура продолжающегося в Нью-Йорке чемпионата мира по рапиду, а лидирует чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь
09:40
Определены наиболее популярные имена в Ленобласти
09:28
В Ленобалсти в ДТП с "КамАЗом" погиб водитель легковушки
09:20
В Адмиралтейском районе поймали за грабеж жителя одного из южных регионов
09:18
Пожилым людям помогут защититься от мошенников
09:13
В Кингисеппском районе в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя водитель легковушки
08:46
В Пулково задействуют беспилотников
08:39
В Ленобласти разобрались с проблемой обманутых дольщиков
20:43
Проигрывая «Сочи» 2:4, СКА удалось трижды забросить в концовке и победить – героями дня стали Демидов, Никишин и Грицюк
15:58
Уникальный кремлевский фарфор в Эрмитаже
13:15
В Петербурге поймали поджигателя автомбиля в Карельском переулке
12:43
На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества
12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
12:01
На Дунайском проспекте грузовик протаранил четыре легковых автомобиля. Пострадали три человека
11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
11:51
На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник
11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
11:41
В Петербурге поймали мужчину, который разлил горючую  жидкость в строящемся храме
11:36
На Литейном проспекте иномарка сбила 15-летнего пешехода
11:12
Губернатор поздравил спасателей
11:02
Приезжие бизнесмены стали тратить больше денег
10:19
В Колпино сантехник ударил мужчину киянкой по голове
09:46
Губернатор наградил Боярского
09:37
На Планерном виадуке подросток на «Мерседесе» устроил ДТП с возгоранием автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Новогодняя почта» пользуется высоким спросом

«Новогодняя почта» пользуется высоким спросом

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
«Новогодняя почта» из СПб: более 45 тыс. открыток за 10 дней

С каждым годом новогодние праздники становятся все более волшебными и запоминающимися. Одним из ярких проявлений этого волшебства в СПб стала «Новогодняя почта», которая в этом году привлекла внимание жителей и гостей города. По данным «Питерец.ру», за 10 дней работы проекта было отправлено более 45 тыс. открыток, что свидетельствует о его популярности.

Главным местом для этой почты традиционно стала Дворцовая пл. Это не только историческое сердце города, но и идеальная площадка для создания праздничной атмосферы. Здесь жители СПб и туристы могут не только отправить открытки, но и насладиться красотой зимнего Петербурга.

Брендированные почтовые ящики были также установлены и в других местах. Особое внимание было уделено участникам СВО. В больнице Святителя Луки организовали  отправку поздравлений этим людям, что подчеркивает важность поддержки и внимания к тем, кто находится на передовой.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-12-2023, 11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
8-12-2022, 15:31
«Новогодняя почта» возвращается на Дворцовую площадь
26-12-2024, 09:58
В аэропорту Пулково появилась новогодняя почта
12-01-2023, 12:48
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО
29-11-2022, 17:27
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
24-12-2024, 10:19
В СПб завершили подготовку к Новому году

Происшествия на дорогах

28-12-2024, 09:28
В Ленобалсти в ДТП с "КамАЗом" погиб водитель легковушки
28-12-2024, 09:13
В Кингисеппском районе в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя водитель легковушки
27-12-2024, 12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
27-12-2024, 11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Наверх