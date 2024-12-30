«Новогодняя почта» пользуется высоким спросом

С каждым годом новогодние праздники становятся все более волшебными и запоминающимися. Одним из ярких проявлений этого волшебства в СПб стала «Новогодняя почта», которая в этом году привлекла внимание жителей и гостей города. По данным «Питерец.ру», за 10 дней работы проекта было отправлено более 45 тыс. открыток, что свидетельствует о его популярности.

Главным местом для этой почты традиционно стала Дворцовая пл. Это не только историческое сердце города, но и идеальная площадка для создания праздничной атмосферы. Здесь жители СПб и туристы могут не только отправить открытки, но и насладиться красотой зимнего Петербурга.

Брендированные почтовые ящики были также установлены и в других местах. Особое внимание было уделено участникам СВО. В больнице Святителя Луки организовали отправку поздравлений этим людям, что подчеркивает важность поддержки и внимания к тем, кто находится на передовой.