В аэропорту Пулково появилась новогодняя почта

«Питерец.ру» сообщает, что в аэропорту Пулково начали работу новогодние почтовые пункты, где пассажиры могут отправить открытки и письма своим близким, друзьям и коллегам. В преддверии праздников сотрудники аэропорта подготовили специальные наборы для отправки, в том числе новогодние конверты, открытки и даже елочные игрушки.

Для удобства пассажиров организованы специальные зоны, где можно приобрести марки и заполнить адреса. Также доступна услуга отправки писем и открыток по электронной почте. Акция продлится до конца новогодних праздников, поэтому все желающие могут воспользоваться возможностью порадовать своих близких теплыми словами и пожеланиями.

В этом году аэропорт Пулково подготовил множество сюрпризов для пассажиров, включая специальные мероприятия, развлекательные программы и акции.