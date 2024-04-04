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Питерец.ру » Общество » Многие петербуржцы хотят четырехдневку

Многие петербуржцы хотят четырехдневку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kun.uz
Согласно опросу, большая часть петербуржцев высказывается в пользу четырехдневки

«Питерец.ру» сообщает, что представители SuperJob провели опрос среди петербуржцев относительно перехода на 4-дневную рабочую неделю. Противниками этой идеи оказались 30% респондентов. В основном таких людей волнует вопрос оплаты труды – они боятся, что будут получать меньше.

Примерно 70% опрошенных считают, что могли бы выполнять недельный объем и за 4 дня. Но для этого придется работать более 8 часов в день. В основном в пользу четырехдневки высказываются молодые люди до 34 лет, а против – петербуржцы старше 45 лет. Что касается освободившегося дня, 28% работников намерены проводить его с семьей, 25% – отдыхать.

Напоминаем, что дискуссии по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю ведутся давно. Но пока дальше разговоров и опросов дело не продвинулось.

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