В СПб стали покупать меньше лекарств

Фраза «здоровье не купишь» уже давно вызывает некоторые сомнения у современников. Чтобы приобретать лекарственные препараты, нужно потратить на это определенное количество денег, причем такие расходы порой бывают немаленькими.

По данным «Питерец.ру», жители СПб стали больше тратить на медикаменты. Средняя цена упаковки в аптеках увеличилась на 18% и сейчас составляет 464 руб. При этом общий объем купленных лекарств за 9 месяцев текущего года превысил 61,6 млрд. руб., что на 14% больше прошлогоднего периода. Так что в Петербурге стали приобретать меньше лекарств, чем раньше, а затраты выросли за счет повышения цен.

Что касается количества проданных медикаментов, то оно в Петербурге составило 132,7 млн. пачек и сократилось на 3% по сравнению с 2023 годом.