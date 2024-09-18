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Питерец.ру » Экономика » Траты на лекарства стали рекордными

Траты на лекарства стали рекордными

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Затраты петербуржцев на лекарственные препараты достигли максимума

«Питерец.ру» сообщает, что затраты на покупку лекарств в Северной столице превысили рекордные значения. С января по июль 2024-го они составили 8881 руб. на человека. Это на 11% больше, нежели годом ранее.

Расходы петербуржцев на лекарства и раньше были высокими. Но теперь они достигли исторического максимума. В долевом выражении затраты СПб в этой сфере составили 5,5% от расходов по всей стране. Что касается госзатрат на лекарства в Петербурге, они выросли на 40% и достигли 6282 руб. Доля региона здесь составила 6,1%.

Эксперты связывают эту ситуацию с большим количеством туристов в СПб. Эти люди периодически посещают аптеки города. Также на 20% выросла средняя стоимость упаковки лекарств.

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