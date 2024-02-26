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Питерец.ру » Экономика » Кто получает налоговый вычет?

Кто получает налоговый вычет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Петербуржцы активно пользуются правом на налоговый вычет

«Питерец.ру» сообщает, что примерно половина петербуржцев воспользовались возможностью на получение налогового вычета. Таковы результаты исследования, которое проводилось представителями Superjob.

Оказалось, что жители Северной столицы знают, что можно получить налоговый вычет на оплату образования, медуслуг, инвестиций и приобретения жилья. При этом 15% опрошенных и вовсе ничего не слышали о таком вычете. Следовательно, они не прибегали к такой возможности.

Примечательно, что самыми подкованными в вопросах финансов оказался слабый пол. Мужчины же разбираются в этих нюансах хуже. Примерно 60% граждан заполняли документы на вычет самостоятельно, остальные – обращались к специалистам или более продвинутым родственникам.

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