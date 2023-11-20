В Петербурге отметили День ветеранов войск правопорядка

В Петропавловской крепости прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов войск правопорядка. Это особый день, когда мы отмечаем вклад ветеранов, которые служили в вооруженных силах и посвятили свою жизнь защите порядка и безопасности в нашей стране.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии, генерал-майор Сергей Бураков, присутствовал на мероприятии и лично поздравил ветеранскую организацию округа с 15-летием создания Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка.

В рамках мероприятия были вручены заслуженные награды и признания. Генерал-майор Сергей Бураков вручил медаль "Участнику специальной военной операции" тем, кто проявил особую отвагу и мужество во время выполнения своих служебных обязанностей.

Также были вручены грамоты и благодарственные письма ветеранам, признавая их вклад и преданность службе. Ветераны войск правопорядка продолжают играть активную роль в обществе. Они посещают воинские части округа, где делятся своим опытом и знаниями с молодыми солдатами. Они также оказывают содействие участникам специальных военных операций, поддерживая их и помогая в период адаптации после службы.

В честь этого праздничного дня был произведен полуденный выстрел из пушки Д-30 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Этот звук олицетворял гордость и почтение к ветеранам, а также символизировал наше единство и солидарность в защите правопорядка.

Мероприятие в Петропавловской крепости стало не только праздником для ветеранов, но и возможностью для всех присутствующих выразить свою признательность и уважение к их службе и жертвам. Мы должны помнить и ценить тех, кто отстаивал нашу безопасность и порядок, и поддерживать их ветеранское сообщество.

Такие события напоминают нам о важности службы вооруженных сил и о том, что ветераны заслуживают нашей поддержки и уважения не только в этот особый день, но и каждый день. Пусть их пример вдохновляет нас быть лучшими гражданами и беречь мир и порядок, которые они так отважно защищали.