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Питерец.ру » Общество » Хотел купить валюту, но лишился денег

Хотел купить валюту, но лишился денег

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25
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
Пожилой мужчина хотел приобрести валюту в Телеграмме, но нарвался на мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что 71-летний житель Всеволожского р-на стал жертвой мошенников. Мужчина хотел приобрести валюту через Телеграмм и нашел там канал, который, якобы, оказывает данную услугу.

Пенсионер связался с менеджером канала, после чего выполнил озвученные условия. Гражданину предложили перевести деньги на счет, чтобы получить валюту. Доверчивый мужчина совершил эти действия, только вот ничего взамен не получил. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По имеющимся данным, примерный объем ущерба составил 1 млн. руб.

Специалисты рекомендуются не совершать денежных операций с неизвестными людьми, а пользоваться только сайтами банков и надежными платежными сервисами. Иначе возникает риск лишиться денег.

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