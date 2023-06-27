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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске пенсионер инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей

Во Всеволожске пенсионер инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионер из Всеволожска перевёл аферисту 1,5 миллиона рублей.

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 67-летний житель города Всеволожск. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что двумя месяцами ранее в сети интернет ему попалось объявление с предложением попробовать себя в инвестициях. Пенсионер откликнулся на предложение, оставив свой контактный телефон. Вскоре ему позвонил мужчина, представился менеджером и рассказал, что можно заработать покупкой акций. Телефонный собеседник пообещал купить выгодные ценные бумаги, попросив перечислить ему деньги.

Пожилой мужчина доверился аферисту и перевёл на продиктованный счёт почти полтора миллиона рублей. Обещанной прибыли он не получил, а вложенной суммы вернуть не смог. Его собеседник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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