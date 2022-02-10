В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег

Вчера к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 62-летняя местная жительница. Днем раньше на её сотовый позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником брокерской службы.

Собеседник предложил пенсионерке выгодно приобрести валюту и поспособствовать приобретению акций "Газпрома". Пожилая женщина поверила собеседнику и перевела ему 12 500 рублей. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).