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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег

В Ленобласти лжеброкер оставил пенсионерку без денег

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Опубликовал: Anton78
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Выясняются обстоятельства хищений денежных средств телефонным мошенником у пожилой жительницы Сланцев

Вчера к полицейским Сланцевского района Ленинградской области обратилась 62-летняя местная жительница. Днем раньше на её сотовый позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником брокерской службы.

Собеседник предложил пенсионерке выгодно приобрести валюту и поспособствовать приобретению акций "Газпрома". Пожилая женщина поверила собеседнику и перевела ему 12 500 рублей. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район мошенничество пенсионеры
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