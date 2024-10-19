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Питерец.ру » Общество » Массовый субботник прошёл во всех районах Северной столицы

Массовый субботник прошёл во всех районах Северной столицы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Настоящий городской праздник»: Сергей Боярский принял участие в традиционной осенней уборке Петербурга

Петербургские единороссы в общегородской день благоустройства вышли на субботники на десятках территорий, расположенных в разных районах. Депутаты, активисты, волонтеры, молодогвардейцы и сторонники партии 19 октября присоединились к большой осенней уборке, которая сопровождалась экологическими акциями и тематическими флешмобами. 

В Некрасовском саду вместе с жителями Центрального района порядок навели депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, его коллега по фракции Михаил Романов, депутаты Александр Ржаненков и Наталия Астахова, представляющие партию в парламенте Северной столицы.

«Сегодня «Добрый субботник» проходит по всему городу — в Год семьи он особенно важен и ценен тем, что мы можем провести выходной день на свежем воздухе со своими родными, близкими, друзьями и единомышленниками. Нам вновь повезло с погодой, Петербург радует солнцем и теплом. Сегодня — настоящий городской праздник», — сказал Сергей Боярский.

Участники мероприятия убрали листву с дорожек и газонов сада, очистили общественное пространство от мусора.

«Два раза в год мы собираемся, чтобы принять участие в этой общегородской акции — она стала традицией для Санкт-Петербурга. Родители вместе с детьми приходят в скверы, дворы, парки, для того чтобы навести порядок, сделать свой вклад в экологическую повестку нашего города. Много сопровождающих акций, квестов для детей, чтобы ни с юных лет понимали, что такое забота о городе, об окружающей среде», — рассказал Михаил Романов.

Депутат городского Заксобрания Александр Ржаненков отметил, что к уборке в этот день присоединились жители Петербурга самых разных возрастов.

«Мы видим, как искренне отозвались на этот призыв, воспользовались возможностью для общения и совместной работы взрослые и дети, школьники и студенты, жители блокадного Ленинграда. По словам наших ветеранов, они получают, вдохновение и общение, жизнь продолжается», — добавил единоросс.

Всеобщая уборка города стала центральным событием осеннего марафона благоустройства, который проходит в Северной столице в октябре. Весь месяц вместе со службами городского хозяйства активные жители приводят в порядок фасады домов, дороги, парки, скверы, улицы, дворы. Главная задача — подготовить город к зиме.

Источник: Единая Россия
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