Массовый субботник прошёл во всех районах Северной столицы

Петербургские единороссы в общегородской день благоустройства вышли на субботники на десятках территорий, расположенных в разных районах. Депутаты, активисты, волонтеры, молодогвардейцы и сторонники партии 19 октября присоединились к большой осенней уборке, которая сопровождалась экологическими акциями и тематическими флешмобами.
В Некрасовском саду вместе с жителями Центрального района порядок навели депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, его коллега по фракции Михаил Романов, депутаты Александр Ржаненков и Наталия Астахова, представляющие партию в парламенте Северной столицы.
Участники мероприятия убрали листву с дорожек и газонов сада, очистили общественное пространство от мусора.
Депутат городского Заксобрания Александр Ржаненков отметил, что к уборке в этот день присоединились жители Петербурга самых разных возрастов.
Всеобщая уборка города стала центральным событием осеннего марафона благоустройства, который проходит в Северной столице в октябре. Весь месяц вместе со службами городского хозяйства активные жители приводят в порядок фасады домов, дороги, парки, скверы, улицы, дворы. Главная задача — подготовить город к зиме.