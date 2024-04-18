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Питерец.ру » Общество » В преддверии 9 мая петербургские единороссы и «Волонтёры Победы» проводят субботники на мемориалах Воинской славы

В преддверии 9 мая петербургские единороссы и «Волонтёры Победы» проводят субботники на мемориалах Воинской славы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
По всей стране с 18 апреля по 22 июня активисты приведут в порядок тысячи памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны

18 апреля стартовал Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, который продлится до 22 июня. К акциям присоединятся депутаты, активисты и сторонники «Единой России», молодогвардейцы, представители общественных организаций, а также неравнодушные жители.

«Состояние памятников отражает наше отношение к истории, к героям и ветеранам. Поэтому уже по традиции мы проводим Всероссийский субботник на памятных местах и воинских захоронениях. В них принимают участие тысячи людей не только на территории России, но и в других странах. Приглашаем всех присоединиться к этой работе», — отметила председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

В этом году активисты будут благоустраивать памятные места, посвящённые защитникам Отечества, мирным гражданам, погибшим от рук нацистов в годы войны. В Петербурге такие мероприятия уже начались — единороссы привели в порядок памятники и мемориалы, а также территорию возле них в Кронштадтском, Приморском, Фрунзенском и Красногвардейском районах.

В Северной столице «Единая Россия» традиционно уделяет большое внимание весенней уборке памятных мест и объектов, связанных с подвигом тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны, а также захоронений её участников, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники.

Источник: Единая Россия
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