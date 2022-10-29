Сергей Боярский: «Добрый субботник» воспитывает в каждом петербуржце осознанное эко-поведение

Путиловская набережная стала центральной точкой «Доброго субботника» для активистов «Единой России». В течение дня они планируют благоустроить более 40 общественных, а также десятки бесхозных территорий по всему городу
Канонерский остров стал главной точкой уборки для петербургских единороссов в рамках «Доброго субботника». Акция проходит в субботу, 29 октября и приурочена к общегородскому дню благоустройства. Десятки партийных активистов - депутаты Госдумы и Заксобрания Петербурга, сторонники и Кировское районное отделение партии, молодогвардейцы привели в порядок Путиловскую набережную. Секретарь петербургского реготделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский поблагодарил тех, кто несмотря на прогноз погоды, вышел на уборку.
Набережная Морского канала – это одно из красивейших мест города. Но, отдыхая здесь, люди часто не задумываются о том, что после себя нужно убирать. Об этом рассказал глава МО «Морские ворота» Александр Привалов.
Такие субботники – это отличный повод не только убрать территории, но и собраться «молодежкой». В этом уверен лидер Кировского районного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Артем Афанасьев.
Напомним, в рамках «Доброго субботника» активисты «Единой России» приведут в порядок более 40 мест отдыха горожан по всему Петербургу. Акция проходит в городе второй год. Весной и осенью жители объединяются с предпринимателями и волонтёрами, некоммерческими организациями и правительством для того, чтобы вместе сделать Северную столицу лучше, чище, помочь тем, кому нужна помощь.