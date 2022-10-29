Сергей Боярский: «Добрый субботник» воспитывает в каждом петербуржце осознанное эко-поведение

Путиловская набережная стала центральной точкой «Доброго субботника» для активистов «Единой России». В течение дня они планируют благоустроить более 40 общественных, а также десятки бесхозных территорий по всему городу

Канонерский остров стал главной точкой уборки для петербургских единороссов в рамках «Доброго субботника». Акция проходит в субботу, 29 октября и приурочена к общегородскому дню благоустройства. Десятки партийных активистов - депутаты Госдумы и Заксобрания Петербурга, сторонники и Кировское районное отделение партии, молодогвардейцы привели в порядок Путиловскую набережную. Секретарь петербургского реготделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский поблагодарил тех, кто несмотря на прогноз погоды, вышел на уборку.

«В рамках «Доброго субботника» мы вместе с однопартийцами и нашими сторонниками наводим порядок на Канонерском острове. Это самобытная часть Петербурга. Здесь любят бывать те люди, что предпочитают проводить время у воды. И, к сожалению, не всегда оставляют после себя чистые берега. Мы эту ситуацию сегодня исправим. Уверен, жители этого микрорайона останутся довольны», — отметил Сергей Боярский.

Набережная Морского канала – это одно из красивейших мест города. Но, отдыхая здесь, люди часто не задумываются о том, что после себя нужно убирать. Об этом рассказал глава МО «Морские ворота» Александр Привалов.

«Рад, что коллектив под руководством Сергея Михайловича Боярского, молодежь от «Единой России» решили именно на этом месте провести работы по очистке. Набережная убирается плохо. Это не только отдыхающие. Фуры, которые приезжают из других регионов, водители большегрузов чаще всего на набережной выбрасывают свой мусор. А убрать его по большому счету некому. Благодарю участников за благоустройство!», — отметил глава МО.

Такие субботники – это отличный повод не только убрать территории, но и собраться «молодежкой». В этом уверен лидер Кировского районного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Артем Афанасьев.

«Мы все чаще задумываемся об экологии, осознанном потреблении. Чтобы приучать людей к этому, важно как можно чаще организовывать такие субботники. Сегодня, к примеру, мы собрали шины и десятки огромных мешков мусора на набережной острова. Представьте, если каждый включится в эту работу – мы все вместе сделаем нашу страну чище», — отметил молодогвардеец.

Напомним, в рамках «Доброго субботника» активисты «Единой России» приведут в порядок более 40 мест отдыха горожан по всему Петербургу. Акция проходит в городе второй год. Весной и осенью жители объединяются с предпринимателями и волонтёрами, некоммерческими организациями и правительством для того, чтобы вместе сделать Северную столицу лучше, чище, помочь тем, кому нужна помощь.