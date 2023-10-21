В новом сквере Раисы Штрейс прошел «Большой семейный субботник»

В Петербурге в общегородской день благоустройства во всех районах города представители власти вместе с горожанами и волонтерами вышли на уборку территорий, чтобы подготовить город к зиме.

К «Большому семейному субботнику» в новом сквере Раисы Штрейс в Московском районе присоединились руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, его коллега по фракции Виталий Милонов, вице-губернатор города Евгений Разумишкин, глава комитета по благоустройству Василий Пониделко, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов и глава района Владимир Ушаков.

Сквер Раисы Штрейс открыли после реконструкции 10 октября. Он обновился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По просьбе горожан в сквере сохранили все зелёные насаждения. А в высадке новых кустов и деревьев приняли участие жители Московского района. При проектировании была выбрана тема лета, цветения и жизни в окружении природы. В центральной части сквера появилась площадка для активного отдыха, были установлены уличные тренажеры.

Организаторы субботника приготовили обширную программу, чтобы было интересно всем — и детям, и взрослым. Это представления на сцене, мастер-классы для детей, активности с заботой о сквере. И, конечно, горячий чай и полевая кухня, сахарная вата и призы для всех участников. А на одной из площадок субботника биолог Павел Глазков провел мастер-класс по приготовлению угощений для подкормки птиц зимой.

«Субботник - это больше про выходные на свежем воздухе в хорошей компании соседей, друзей, единомышленников. С погодой нам сегодня повезло, поэтому объединяем приятное с полезным. Высажены деревья, кустарники. Сквер новый, очень красивый. Московский район развивается, благоустраивается, как и весь наш прекрасный город. Чуть-чуть прикоснуться к этому и внести толику своей силы, души всегда приятно. Приглашаю всех присоединиться к уборке города и сделать часть своего пространства вокруг дома еще лучше», - сказал Сергей Боярский.

По словам Евгения Разумишкина, «Добрый субботник» прижился в Северной столице. «И мы видим все, как эти замечательные традиции реализованы в Московском районе. Самое главное, что мы находимся в этом сквере, который был создан в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», который поддержал наш Президент Владимир Владимирович Путин. Губернатор Александр Дмитриевич Беглов, естественно, контролирует. И в этом году у нас порядка 70 общественных пространств в рамках этого проекта будет реализовано», — сказал Евгений Разумишкин.

Виталий Милонов рассказал, что очень рад тому, что в Петербурге традиция субботников сохраняется. «Наш город - это вообще территория хороших и добрых традиций. Самое главное - горожане сами с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Старшее поколение с радостью вспоминает свою молодость, а молодое и подрастающее поколение приобщаются к радости совместного труда на воздухе. С семьей мы сами часто устраиваем собственные малые субботники, после которых готовим что-то на огне. А такие моменты дорогого стоят», - сказал парламентарий.

Житель близлежащего дома Андрей Хмелев на субботник пришел первый раз. «Я решил, что пора отдавать долг обществу и нашему любимому городу. Здесь здорово, весело, конкурсы для детей. Все проходит организованно. Отличная атмосфера. Сделаем город чище!», - поделился он своими впечатлениями.

В Петербурге 21 октября прошел ставший уже традиционным «Добрый субботник». Всенародная уборка города завершает осенний марафон благоустройства, который стартовал в Северной столице 2 октября.

Весь октябрь вместе со службами городского хозяйства активные горожане приводили в порядок фасады домов, дороги, парки, скверы, улицы, дворы. Главная задача – подготовить город к зиме. По данным на 20 октября, в порядок привели 96 миллионов квадратных метров - больше трети территории города. С улиц убрано и вывезено почти 1,5 тысячи кубометров мусора. Высажено 1900 деревьев и более 13350 кустарников.

Активное участие в субботнике приняли представители регионального отделения «Единой России». Депутаты разных уровней, районные секретари, активисты, волонтеры, молодогвардейцы и сторонники партии вышли в субботу на уборку знаковых парков и скверов, а также мемориальных и памятных мест. В течение дня более 5 тысяч единороссов привели в порядок 44 территории. Субботники сопровождались экологическими акциями и тематическими флешмобами.