«Эти животные нуждаются в нашей помощи»: районы Петербурга присоединились к акции «Единой России» «Лучший друг»

Жители Северной столицы, депутаты «Единой России», районные активисты и общественники приняли участие в акции «Лучший друг». По инициативе сторонников партии во всех районах Петербурга проходит сбор помощи для бездомных животных, которые содержатся в городских приютах.
На призыв откликнулись жители разных районов Северной столицы. Единороссы отмечают высокую активность горожан.
Благотворительная акция проводится для привлечения внимания к проблеме бездомных животных, формирования в обществе ответственного отношения к ним, отметила председатель совета сторонников партии Приморского района Екатерина Хмелева.
Как рассказал секретарь Колпинского районного отделения «Единой России» Олег Милюта, за время проведения акции жители района собрали более 200 килограммов кормов и всего необходимого для питомцев благотворительных заведений города.
«Лучший друг» — это традиционная акция. Благодаря участвующим в ней петербуржцам ежегодно удается передать в специализированные учреждения сотни килограммов кормов, ветпрепараты и лекарства, поводки и другие полезные вещи для ухода за животными.