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«Эти животные нуждаются в нашей помощи»: районы Петербурга присоединились к акции «Единой России» «Лучший друг»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
По инициативе сторонников партии городские приюты для бездомных животных получат поддержку

Жители Северной столицы, депутаты «Единой России», районные активисты и общественники приняли участие в акции «Лучший друг». По инициативе сторонников партии во всех районах Петербурга проходит сбор помощи для бездомных животных, которые содержатся в городских приютах.

На призыв откликнулись жители разных районов Северной столицы. Единороссы отмечают высокую активность горожан.

«Жители Центрального района, депутаты и сторонники партии, коллективы бюджетных учреждений, волонтеры приняли участие в акции «Лучший друг». Спасибо всем неравнодушным, кто поддержал животных, которые нуждаются в нашей помощи, и облегчил работу сотрудникам приютов, делающих доброе дело ежедневно», — рассказал председатель совета сторонников «Единой России» Центрального района Антон Вересов.

Благотворительная акция проводится для привлечения внимания к проблеме бездомных животных, формирования в обществе ответственного отношения к ним, отметила председатель совета сторонников партии Приморского района Екатерина Хмелева.

«Петербуржцы принимают активное участие в этой акции, которая проводится уже на протяжении нескольких лет. Надеемся, что своими действиями мы сделаем жизнь наших четвероногих друзей чуть лучше, а также запустим эстафету добрых дел», — сказала она.

Как рассказал секретарь Колпинского районного отделения «Единой России» Олег Милюта, за время проведения акции жители района собрали более 200 килограммов кормов и всего необходимого для питомцев благотворительных заведений города.

«Лучший друг» — это традиционная акция. Благодаря участвующим в ней петербуржцам ежегодно удается передать в специализированные учреждения сотни килограммов кормов, ветпрепараты и лекарства, поводки и другие полезные вещи для ухода за животными.

Источник: Единая Россия
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