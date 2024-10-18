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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы охотно едут на Дальний Восток

Петербуржцы охотно едут на Дальний Восток

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
petrograd.ru
Увеличился осенний турпоток по дальневосточному направлению

«Питерец.ру» сообщает, что жители СПб стали чаще отдыхать в дальневосточных регионах. Этой осенью туристический поток по данному направлению вырос на 10%. Петербуржцы стали охотнее исследовать новые места нашей страны, потому отправляются и на Дальний Восток.

Большой популярностью пользуются Приморский край и Камчатка. Желающих отдохнуть там стало на 47% больше. Также петербуржцы отправляются в Амурскую и Хабаровскую обл. – доля путешественников из СПб в эти регионы составила по 11%. Отдыхающим нравится уникальная природа тех мест.

Помимо дальневосточного направления, востребованными остаются из южные регионы России. Там турпоток вырос на 21%, что стало ожидаемым. Наибольшее число этих туристов приходится на курорты Краснодарского края – это 45% всех отдыхающих на юге.

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